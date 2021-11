Matteo Renzi torna a parlare del caso Open durante la seconda giornata della Leopolda a Firenze. "Io non ho commesso nessun reato" precisa il leader di Italia Viva, aggiungendo: "Quale reato si contesta? Quei soldi non solo sono tracciati, ma tutti bonificati. Noi non abbiamo violato leggi, mentre altri hanno violato l'articolo 68 della Costituzione". Poi definisce tutto questo un "processo kafkiano" e sottolinea: "Se volete capire come funziona la politica, dovete candidarvi e stare dentro un partito che sta in Parlamento, non andare a prendere i telefonini di chi sta totalmente fuori da questa vicenda".