Secondo quanto riportato da "The Insider", un portale investigativo russo indipendente che spesso critica le autorità di Mosca e che opera da Riga, in Lettonia, Andrei Karchenko, uno dei partecipanti russi all'incontro tenutosi il 18 ottobre 2018 presso l'Hotel Metropol di Mosca, al quale partecipò Gianluca Savoini, ex collaboratore di Matteo Salvini e presidente dell'Associazione Culturale Lombardia-Russia, sarebbe un ufficiale del Dipartimento per le informazioni operative (conosciuto anche come Quinto servizio) del Servizio Federale di Sicurezza russo (FSB).

La rivelazione del portale investigativo russo solleva interrogativi sulle connessioni e sulle possibili influenze di individui legati ai servizi di sicurezza russi all'interno di cerchie politiche italiane. Il coinvolgimento di Karchenko, se confermato, potrebbe suggerire un livello di interferenza e manipolazione politica più ampio di quanto precedentemente conosciuto, sollevando preoccupazioni sulla sovranità e l'indipendenza delle istituzioni democratiche.

Durante l'incontro tenutosi presso l'Hotel Metropol, erano presenti tre cittadini italiani e tre cittadini russi. Secondo quanto riportato da "L'Espresso" nel 2019, i sei uomini avrebbero intrapreso trattative per una compravendita di carburante che si sarebbe trasformata in un finanziamento occulto alla Lega. L'indagine su questo evento è stata chiusa circa tre anni e mezzo dopo, nel gennaio del 2023.

"The Insider" ha reso noti i nomi di due dei tre cittadini russi presenti all'incontro. Il primo è Ilja Jakunin, che all'epoca era impiegato presso l'Agenzia per gli investimenti diretti. Il secondo è Andrei Kharchenko, precedentemente identificato come ex agente dei servizi segreti e come persona vicina ad Aleksander Dugin, il noto politologo russo. Secondo le indagini del portale investigativo, Kharchenko stava svolgendo un dottorato in filosofia con Dugin e lo accompagnava spesso in vari viaggi all'estero. Durante l'incontro, Kharchenko avrebbe presentato un biglietto da visita che lo indicava come "direttore del Dipartimento per il Medio Oriente" del Movimento internazionale eurasiatista, l'associazione culturale di Dugin.

Tuttavia, secondo quanto scoperto da "The Insider", Kharchenko è formalmente registrato nell'ufficio del consigliere presidenziale Igor Levitin e viaggia in questa veste. In realtà, lavorerebbe ancora nell'unità militare 26047, il Quinto servizio dell'FSB. Il portale riporta che Kharchenko continua a partecipare a importanti negoziati come parte delle delegazioni russe, sebbene ora accompagni Levitin anziché Dugin. Immagini lo ritraggono durante incontri con il primo ministro iracheno Mohammed Shia al Sudani nel novembre 2023 e con il primo vicepresidente iraniano Mohammad Mokhber a gennaio dello scorso anno, insieme a Levitin.