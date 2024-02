Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha dichiarato che i familiari di Ilaria Salis "purtroppo hanno perso un anno: se avessero chiesto da subito gli arresti domiciliari in Ungheria, tutto questo forse non sarebbe accaduto". Nordio ha considerato un grande risultato il fatto che ora si siano convinti a chiederli e ha indicato che la prossima tappa sarà persuadere il giudice ungherese ad accordarli. Il ministro ha espresso la speranza che, una volta ottenuti gli arresti domiciliari, sarà possibile agire sulle convenzioni internazionali, spiegando che gli accordi prevedono la possibilità di richiedere che la detenzione domiciliare venga scontata in Italia una volta cessata la detenzione carceraria.