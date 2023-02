Il caso Donzelli-Delmastro va chiuso secondo il ministro degli Esteri Antonio Tajani, interpellato sulla vicenda a margine dell'evento organizzato dal centrodestra a favore di Francesco Rocca, candidato come governatore per le elezioni regionali nel Lazio. "C'è un gran giurì alla Camera che dovrà decidere se ci sono stati comportamenti errati o meno" aggiunge il vicepremier, che invita ad abbassare i toni. "Noi di FI non abbiamo mai alzato i toni. Lavoriamo per l'unità del governo e per dare risposte concrete. Dobbiamo preoccuparci di questo", conclude.