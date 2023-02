"E' una difesa imbarazzante e imbarazzata, di una Presidente del Consiglio che evidentemente non ha ancora assunto consapevolezza del suo ruolo, che non ha deciso se difendere gli interessi del Paese o del suo partito. Il governo non può uscire fuori da una vicenda così istituzionalmente grave con una lettera, una paginetta del suo diario".

E' l'attacco della candidata alla segreteria PD, Elly Schlein, alla lettera indirizzata da Giorgia Meloni al Corriere della Sera.

"Avrebbe - prosegue Schlein nella sua intervista a La Repubblica - già dovuto ritirargli la delega per il pericolo alla sicurezza nazionale che ha causato rivelando informazioni sensibili che il Dap ha giudicato non divulgabili. In altri Paesi ci si dimette per molto meno".