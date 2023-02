"E' una settimana che in Parlamento lo scontro politico si è incendiato, in modo figurato. Intanto gli anarchici stanno incendiano realmente le piazze, fanno attentati, mettono nel mirino le istituzioni, fino ad arrivare al Presidente della Repubblica. Direi che è ora di mettere fino a tutto questo, è giusto abbassare i toni".

Sono le parole di Licia Ronzulli, capogruppo al Senato di Forza Italia, intervistata oggi su La Repubblica.

"Questa contrapposizione tra maggioranza e opposizione su questi temi, lo ripeto, è sbagliata, perché apre una falla, ci rende aggredibili - sostiene. Un Paese che si divide sulla legalità è un Paese fragile. Occorre riportare un po' di equilibrio".

Poi sul carcere duro, chiarisce: "Per essere chiari, il 41 bis non è e non deve essere messo in discussione. Non ci sono scioperi della fame che tengano".