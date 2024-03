Le parole del Presidente della regione Puglia sul sindaco di Bari,Antonio Decaro, sono l'ennesima conferma del fatto che "Il Comune va sciolto". Lo ha dichiarato Andrea Crippa, vicesegretario federale della Lega.

In merito alla vicenda che ha coinvolto l'amministrazione comunale del capoluogo pugliese, Crippa ha spiegato: "Il Viminale proceda quanto prima. Dopo l'autodenuncia di Emiliano è impossibile e intollerabile continuare ad avere in carica un presidente di Regione e un sindaco del capoluogo che si affidano alla sorella di un boss per portare avanti l'attività sul territorio".