"Credo si debba interrompere questo circo mediatico che nulla a che fare con la giustizia. Contesto che il processo si sia concluso sui giornali prima di essere iniziato, con una serie di infamità sul mio conto e di notizie che avrebbero dovuto essere riservate tra me e i magistrati". A dirlo e' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervistato su Isoradio, parlando del suo proscioglimento nel caso camici. "Quando si diffondono tante menzogne - aggiunge il governatore - qualcosa resta e credo che questo sia terribile. In questo caso la cosa più indegna e' stato l'accanimento politico-mediatico nei miei confronti in un momento in cui la situazione era drammatica" a causa della pandemia. "La considererò sempre una squallida vigliaccata", ha concluso.