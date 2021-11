"Dobbiamo guardare avanti. All'impegno fattivo e immediato di donare all'Africa milioni di dosi, si aggiunge lo stanziamento di fondi cospicui per il trasferimento di tecnologie. Cio' per dotare quel continente di un'autonoma capacita' di produzione vaccinale e farmaceutica". Lo dice, nell'auspicare per il Vertice "un contributo importante a costruire un mondo piu' sicuro e piu' giusto", Elisabetta Casellati nel videomessaggio al secondo summit dell'European Corporate Council on Africa and the Middle East (ECAM), in corso a Roma.