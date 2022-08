La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, sarà candidata per Fi all'uninominale per le prossime politiche del 25 settembre in Basilicata. Lo conferma all'ANSA il coordinatore veneto di Fi, Michele Zuin, che in questi minuti sta presentando le liste per il Veneto in Corte d'Appello a Venezia.