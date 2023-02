“La Lega si è schierata contro l’eurofollia della nuova direttiva sull’efficientamento energetico degli edifici fin dal primo giorno in cui è stata presentata nella commissione competente dell’europarlamento, evidenziando la direzione sbagliata intrapresa dall’Ue. Non solo abbiamo espresso forti perplessità nel merito, per i contenuti che la rendono di fatto una europatrimoniale che metterebbe in ginocchio un settore, ma anche per il metodo, che ha visto la totale mancanza di coinvolgimento e di ascolto delle categorie coinvolte. Abbiamo presentato quasi un centinaio di emendamenti per migliorare un provvedimento che andrebbe a penalizzare principalmente il nostro Paese e continueremo a dare battaglia, come già in commissione Itre, anche in vista del voto in plenaria. Ci aspettiamo che gli altri partiti del Paese seguano la rotta da noi tracciata in commissione: l’Italia deve fare squadra a difesa delle sue aziende, dei suoi lavoratori, delle sue famiglie e del nostro incommensurabile patrimonio storico-artistico”.

Così in una nota Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega, relatrice ombra della nuova direttiva sull’efficientamento energetico degli edifici in commissione Itre.