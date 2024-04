"Il governo deve definire in tempi brevi una efficace strategia per attuare la Direttiva Case Green. Se l'Italia vuole avere credibilità ed un ruolo attivo in Europa deve assumersi le proprie responsabilità e non può limitarsi alle battute populiste come quelle pronunciate dall'autorevole Ministro Giorgetti": è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio, Marco Simiani.

"Demonizzare le detrazioni edilizie per coprire il fallimento in politica economica come ha fatto in questi mesi la destra, senza avere peraltro proposte alternative e considerato che tra pochi mesi tutte le principali misure torneranno al 36 per cento, è stato un boomerang. I proprietari degli edifici e le imprese del settore si aspettano oggi proposte concrete e non slogan controproducenti", conclude Marco Simiani.

