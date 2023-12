"L'accordo raggiunto tra le istituzioni europee sulla riforma della direttiva per le prestazioni energetiche degli edifici vede finalmente prevalere la ragionevolezza sulla furia ambientalista. Forza Italia è in prima linea per una transizione ecologica sostenibile, che mantenga sì gli impegni assunti con Bruxelles ma senza accelerazioni destinate a tradursi in una mannaia su famiglie e aziende". Lo dichiara il senatore e responsabile del Dipartimento Casa di Forza Italia, Roberto Rosso.

"Grazie al nostro impegno in Europa - prosegue -, siamo riusciti a tutelare le case degli italiani da chi voleva imporre costi altissimi per realizzare un'ideologia green esasperata. Continueremo a confrontarci con i protagonisti del settore, come Confedilizia, con i quali abbiamo condiviso questa e altre battaglie, per far sì che i tantissimi italiani che sono proprietari di un immobile non siano più penalizzati da politiche sbagliate e ingiuste", conclude.