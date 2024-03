«La direttiva 'Case green' approvata ieri dal Parlamento europeo rappresenta una enorme opportunità per il nostro sistema produttivo e pure per il nostro export». Lo afferma l'eurodeputata del Partito democratico, Alessandra Moretti dopo il voto con cui l'eurocamera ha varato il provvedimento che richiede agli stati un piano di riqualificazione energetica degli edifici con soglie del 16 per cento al 2030 e tra il 20 e il 22 per cento al 2033.

«Va chiarito che i vincoli sono per lo Stato e non per i singoli proprietari», rassicura Moretti, «quindi ci saranno numerosi strumenti e incentivi economici per consentire l'adeguamento, sia statali sia con i fondi europei. Ma è una attività importantissima sotto diversi aspetti: economico, ambientale e occupazionale. Oggi in Italia ci sono almeno 5 milioni di edifici con prestazioni energetiche basse o bassissime. Significa che le famiglie che oggi spendono molto in energia con consumi molto alti, domani avranno bollette molto più leggere. Inoltre gli immobili riqualificati acquisteranno maggiore valore, a tutto vantaggio dei proprietari. Anche la riduzione dell'inquinamento nelle nostre città è un fattore da considerare, visto che gli impianti energetici obsoleti - caldaie, stufe e caminetti - sono responsabili dell'immissione in atmosfera di oltre il 60 per cento di polveri sottili. Infine, ci saranno molte più opportunità di lavoro per artigiani e aziende specializzate che, grazie al Fondo sociale europeo, avranno le risorse per formare lavoratori qualificati».