“Dopo un lungo iter nelle istituzioni Ue, giunto oggi in commissione il testo rivisto e corretto della direttiva case green. Un provvedimento che, come era stato pensato da Bruxelles, sarebbe andato a colpire duramente aziende, lavoratori e famiglie italiane. Una minaccia scongiurata grazie alle battaglie condotte dalla Lega in Europa e all’impegno del governo italiano, che hanno fatto prevalere il buonsenso su tutti i tavoli negoziali, rispedendo al mittente ogni eurofollia. Positivo che sia stato eliminato l'obbligo, per i cittadini, di adeguarsi alle classi energetiche imposte dall'Europa, lasciando questa responsabilità ai singoli Stati membri con tempi più ragionevoli per i piani di rinnovamento. Permangono tuttavia alcune criticità in un’iniziativa figlia dell’ideologia del Green Deal, a cominciare dagli oneri di ristrutturazione che, in un Paese dal particolare contesto immobiliare come il nostro dove le case sono per lo più di proprietà, saranno comunque pesanti e ricadranno su una situazione di debito pubblico già problematica. Esprimiamo soddisfazione per lo scampato pericolo, ma continueremo a tenere alta la guardia: le case degli italiani non si toccano”.

Così in una nota gli europarlamentari della Lega Paolo Borchia (coordinatore Id in commissione Itre) e Isabella Tovaglieri (componente commissione Itre, relatrice ombra del provvedimento).