“La battaglia della Lega contro la folle direttiva europea sulle case green continua. Oggi ho depositato un’interrogazione, sostenuta dalla firma di altri colleghi, per stanare le reali intenzioni della Commissione: sono previste misure di supporto, dirette o indirette, capaci di garantire il rispetto delle peculiarità nazionali dei parchi immobiliari e salvaguardare le capacità finanziarie dei proprietari? E che consistenza assumono? In mancanza di risposte chiare, nessuno potrà più avere dubbi: questa direttiva va abolita perché è economicamente insostenibile, oltre che tecnicamente inapplicabile. Il 74% degli immobili italiani è stato realizzato prima della normativa sul risparmio energetico, mentre un numero immenso di abitazioni e palazzi storici non beneficiano della tutela dei beni architettonici, pertanto i costi di ristrutturazione sarebbero insostenibili”.

Così in una nota Paola Ghidoni, europarlamentare della Lega, prima firmataria dell'interrogazione condivisa dal capo delegazione Lega Marco Campomenosi, e dagli europarlamentari della Lega.