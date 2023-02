“Consideriamo gravissima la posizione di Forza Italia che, in dissenso dal gruppo PPE, voterà domani contro la direttiva sull’efficientamento energetico degli edifici. Con motivazioni surreali che sono un maldestro copia incolla delle fake news diffuse in queste giorni da Salvini e Fratelli d’Italia, Forza Italia rinnega in un sol colpo gli obiettivi del Recovery Fund e del Green Deal europeo, che hanno un capitolo dedicato proprio al risparmio energetico e all’efficientamento energetico degli edifici. Il partito di Berlusconi preferisce essere un tappetino dei sovranisti piuttosto che difendere uno dei capisaldi delle politiche della Commissione di Ursula Von dar Leyen, esponente del PPE. Nei prossimi giorni faremo una operazione verità sulla direttiva in votazione domani nella Commissione Industria del Parlamento europeo e racconteremo tutte le opportunità che questo testo porta per il nostro Paese. La battaglia giusta da fare in Europa è quella del Movimento 5 Stelle che chiede un maggiore impegno finanziario dell’UE per raggiungere questo obiettivo, per noi è evidente che non bastano i fondi già stanziati”, così Mario Furore, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in una nota.