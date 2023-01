"La casa è sacra e non si tocca. Fratelli d'Italia mette in guardia dal tentativo dell'Unione europea di rifilare all'Italia, con la direttiva sull'efficientamento energetico, una patrimoniale camuffata che va a ledere i diritti dei proprietari". Lo ha dichiarato in una nota Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Il gruppo ha "presentato una risoluzione in Parlamento per chiedere che il governo intervenga per scongiurare l'approvazione di una norma che danneggerebbe milioni di italiani proprietari di immobili", ha aggiunto.