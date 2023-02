“Come Movimento 5 Stelle sosteniamo la richiesta di un Energy Performance Renovation Fund, inserita nella proposta di direttiva sull’efficientamento energetico approvata oggi al Parlamento europeo, ma questo deve essere finanziato dall’emissione di debito comune europeo evitando così che quei Paesi che hanno maggiore spazio fiscale droghino il mercato unico concedendo più liquidita alle loro aziende. Il patrimonio immobiliare europeo è responsabile del 40% del consumo energetico e del 36% delle emissioni inquinanti prodotte, è necessario dunque avviare con convinzione un percorso di ammodernamento del parco edilizio europeo così da centrare gli obiettivi europei della neutralità climatica entro il 2050”, così Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, durante il convegno “La casa efficiente è conveniente. Non fossilizziamoci”, che ha organizzato al Parlamento europeo.

“Ristrutturando gli edifici sosterremmo anche l’economia creando nuovi posti di lavoro nel campo dell’edilizia, così come già avvenuto con il Superbonus, uno strumento preso a modello in UE e smantellato in Italia. Questa direttiva ci aiuta infine a sganciarci dalle fonti fossili e dal ricatto degli approvvigionamenti energetici di Paesi dai dubbi standard democratici. Questa è la strada giusta”, conclude Castaldo.