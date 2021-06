"Sicuramente il problema della gestione delle autostrade negli ultimi venti anni è qualcosa di singolare, come era singolare che il contratto tra Stato e azienda fosse stato secretato fino all'arrivo del M5s al governo. Spero ovviamente che il pubblico voglia mantenere la trasparenza necessaria alla gestione che dovrebbe fare”. Lo ha detto a L’Ospite, su Sky TG24, il presidente dell’Associazione Rousseau Davide Casaleggio.

“È iniziato il trasferimento dei dati, ovviamente è qualcosa che porta via tempo. Non è un file excel da trasferire, è molto più complesso, ci sono tantissimi faldoni, tanti siti e tante realtà che sono state costruite in questi anni. Penso che nelle prossime settimane che riusciremo a completare questo passaggio. La questione dei dati è sempre solo stata una questione legale: un problema di chi fosse la persona tutelata a chiedere questi dati. Nel momento in cui c’è una legge per cui, se si danno questi dati alla persona sbagliata, si rischiano da uno a sei anni di reclusione sono stato molto cauto così come l’Associazione Rousseau. In questi ultimi giorni ci sono stati il garante della privacy e i gli organi politici del M5s che sono presi la responsabilità d'indicare questa persona in Vito Crimi, noi abbiamo trasferito i dati” Così a L’Ospite, su Sky TG24, il presidente dell’Associazione Rousseau Davide Casaleggio.

Per quanto riguarda la regola dei due mandati “mi è spiaciuto che non sia stata presa una posizione netta e chiara su uno dei principi fondativi del Movimento 5 stelle ma anche della rigenerazione politica necessaria ad un movimento. In questi tre-quattro mesi di leadership in pectore di Conte purtroppo questa linea non l'ho ancora vista, d'altra parte ho visto con piacere una presa di posizione chiara da parte di Beppe Grillo che ha ribadito per l’ennesima volta la linea da tenersi su questo tema. Mi dispiacerebbe se questo tema fosse oggetto di trattativa economica, mi sembra di capire che il supporto a questa nuova formazione politica che si vuole creare sarà un supporto importante, tant’è che viene chiesto tre volte tanto di quanto si chiedeva per Rousseau. La maggioranza dei due terzi dei parlamentari a fine aprile non avevano ancora aderito a questa nuova idea”. Lo ha dichiarato a L’Ospite, su Sky TG24, il presidente dell’Associazione Rousseau Davide Casaleggio.

“Mi spiacerebbe – ha concluso - se ci fosse una trattativa economica su alcuni principi fondativi” come il tema dei due mandati, “perché quando si mettono all'asta i principi fondativi si sta parlando di liquidazione di un’organizzazione”.

“Il limite dei due mandati era una proposta di legge ai tempi del V day e secondo me dovrebbe essere una legge, solo attraverso una legge si può garantire un ricambio della politica e anche una partecipazione dei cittadini alla vita pubblica in modo continuo”. O ha dichiarato a L’Ospite, su Sky TG24, il presidente dell’Associazione Rousseau Davide Casaleggio.

“Negli ultimi sedici mesi abbiamo assistito ad una serie di violazioni di regole, di metodi di partecipazione democratica interna, di principi fondativi del movimento, ma anche di stesse decisioni che erano state prese dagli iscritti, in quelle poche occasioni in cui questo è successo durante l'anno scorso, che sono state anch'esse violate. In questo accrescere di violazioni era molto difficile rimanere all'interno di un contesto che ho conosciuto molto diverso, che ho costruito e aiutato a costruire assieme a mio padre in questi ultimi 15 anni” Lo ha detto a L’Ospite, su Sky TG24, il presidente dell’Associazione Rousseau Davide Casaleggio.

“La funzione di Rousseau – ha proseguito - è sempre stata molto chiara, forse addirittura troppo chiara e in questo c’è stata diversità d’opinione. Il tema di Rousseau è sempre stata una questione di metodo di partecipazione dal basso, mai sulle singole decisioni. Posso avere le mie idee ma non le ho mai fatte incidere sugli percorso di partecipazione degli iscritti”.

“Il futuro di Rousseau passerà dal supporto alle cosiddette organizzazioni olocratiche, dove la partecipazione viene dal basso e il potere è distribuito. Il futuro di Rousseau sarà definire un supporto tecnico e metodologico alle organizzazioni che vogliono spingersi verso una nuova modalità di partecipazione. Abbiamo avuto diversi contatti da parte di organizzazioni che vogliono poter usare questo nuovo metodo di partecipazione degli aderenti a una comunità, nelle prossime settimane vedremo in quali direzioni spingerci”. Così a L’Ospite, su Sky TG24, il presidente dell’Associazione Rousseau Davide Casaleggio.

“Il tema della rappresentanza – ha spiegato - è qualcosa che ci porteremo avanti per tanto tempo, ma la partecipazione dei cittadini può essere oggi abilitata da tantissime piattaforme e tante occasioni che il digitale ci ha portato. Prima vedevamo la politica come qualcosa a cui avvicinarsi ogni cinque anni, oggi è possibile avvicinarcisi tutti i giorni, essere parte attiva. Vedremo tante nuove forme di partecipazione alla vita politica, non è necessario essere tifosi politici, è necessario essere appassionati alla politica, magari a singole battaglie che pensiamo essere importanti. Tutti i modi di partecipazione attiva hanno senso, a qualunque livello istituzionale è importante che ci sia la volontà di partecipare in modo attivo, portando avanti idee che possono essere battaglie civiche o battaglie di metodo di partecipazione.

Penso" che il Governo Draghi “abbia gestito della il tema della pandemia in modo egregio, soprattutto sono molto soddisfatto dell'attività del generale Figliuolo. Penso sia stato molto efficace nel gestire tutta la parte della vaccinazione. Adesso si vedrà questo Governo sul banco di prova importante che è quello della gestione dell'impatto sull'economia, sull'occupazione, sulla società nel post emergenza. Lì sarà il momento decisivo per vedere come un Governo approccia il futuro dell'economia italiana, ma anche dell'innovazione”. Lo ha detto a L’Ospite, su Sky TG24, il presidente dell’Associazione Rousseau Davide Casaleggio.