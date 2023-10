“Dal Pd, nessuna lezione in materia di casa. Prima di puntare il dito contro Matteo Salvini e il Governo, Elly Schlein guardi al suo partito e alla sua famiglia politica europea, che in Ue hanno sostenuto senza vergogna l’ecofollis della direttiva case green. Solo grazie agli sforzi della Lega e del Governo siamo riusciti a scongiurare - almeno per ora - il rischio di una vera e propria europatromoniale che voleva colpire gli italiani e il loro bene principale, quello della casa. La sinistra, che pensa solo a mettere le mani in tasca ai cittadini, non è nella posizione ideale per poter impartire lezioni”.

Così in una nota Isabella Tovaglieri, eurodeputata della Lega, relatrice ombra della proposta di riforma della direttiva Case Green.