“In Italia c’è già una patrimoniale, pesantissima, sulla casa, inasprita ai tempi del governo Monti. Oggi chi ha una casa non riesce a diventare un ricco possidente come viene descritto anzi, purtroppo ci sono dei problemi gravissimi, perché il livello di tassazione raggiunge addirittura il 60% e ci sono le spese per la manutenzione”. Così Raffaele Nevi, vice capogruppo vicario dei deputati di Forza Italia, intervenendo a Tagadà.

“Avere una casa significa poi avere a che fare con problematiche di tutti i tipi, confrontarsi con le normative comunali, che variano da comune a comune: un disastro. Per noi la ricetta è diversa: dobbiamo abbassare le tasse sulla casa per abbassare poi anche gli affitti e i costi”, ha concluso.