"È stato sottoscritto oggi l’accordo di programma tra Mit e Regione Lazio per quasi 54 milioni di euro che consentiranno il recupero, la riqualificazione e l’incremento del patrimonio abitativo pubblico e sociale nel Lazio.

L’accordo, firmato alla presenza del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, prevede la destinazione delle somme non utilizzate per revoche, economie e mancate assegnazioni da vari programmi di edilizia residenziale pubblica, per un totale di 53.905.164 euro dei quali 43.903.830 da risorse statali e 10.001.334 da fondi regionali".

Lo rende noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in un comunicato.