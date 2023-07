“Forza Italia è saldamente parte integrante del governo di Centrodestra e ha ben chiara la profondità del problema casa, che lo sta affrontando con un primo pacchetto di azioni contro l’emergenza abitativa, contenute nella mozione votata ieri, ma anche con una programmazione di respiro perché dobbiamo coinvolgere tanti segmenti, come i costruttori, il mondo delle professioni, la pubblica amministrazione. L’ultimo intervento organico sulla casa risale a 14 anni fa, ovvero al tempo del governo Berlusconi. Solo oggi che al governo è tornato il Centrodestra si torna a parlare di un piano per la casa e per la qualità dell’abitare visto che la casa è il primo tassello per la vita”. Lo spiega Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia e componente VIII Commissione lavori pubblici.

“Il primo settore su cui occorre intervenire – prosegue Mazzetti – è quello dell’edilizia residenziale pubblica che, purtroppo, si trova oggi in condizioni strutturali precarie. Molti dei consorzi non riescono, anche perché il canone medio arriva a circa 100 euro (non di rado si applica quello più basso di circa 40 euro), a garantire interventi di risanamento e riqualificazione che sono necessari visto che molti edifici sono ante anni ‘70. È prioritario rifinanziare la L. 80/2014 e trovare nuove linee di finanziamento anche a mezzo Pnrr tramite lo specifico capitolo del Pinqua che però risulta spesso inaccessibile, e nella giusta ricognizione degli obbiettivo dovrà essere preso in considerazione. Non solo, per quanto riguarda l’ERP dobbiamo affermare – aggiunge Mazzetti – un nuovo approccio perché la casa pubblica non è solo una rimessa, come pensano erroneamente le pubbliche amministrazioni, e non è una soluzione permanente ma l’inizio di un percorso per l’inserimento nella società con educazione e formazione”.

“Sono problemi – ricorda Mazzetti – che richiedono una programmazione di medio e lungo periodo, oltre la fase emergenziale, e questo il Centrodestra lo sa. In questi mesi abbiamo subito messo mano al problema e abbiamo iniziato a trovare una soluzione contro il caro affitti cercando una soluzione che rispetti le esigenze di tutti. Nelle scorse settimane, inoltre, ho presentato una proposta di legge che contiene uno strumento incentivante stabile, pensato prima di tutto per i meno abbienti permettendo così di pianificare gli interventi di riqualificazione energetica, sismica e idrica”, conclude Mazzetti.