"La Schlein dovrebbe essere a conoscenza del fatto che i Dem hanno governato praticamente ininterrottamente negli ultimi dieci anni, senza un progetto, un’idea concreta o una proposta realizzata sulla casa. Per non parlare della grave responsabilità del PD che a Bruxelles ha partecipato a piene mani a scelte ideologiche sull’ambiente, come la direttiva sulla casa green. Che se dovesse essere attuata avrebbe solo il risultato di sbriciolare i sacrifici degli italiani che hanno impegnato i risparmi per la casa.

Bastava ascoltare l’intervento di Schlein in parlamento l’altro giorno, impregnato di ideologia senza alcun contenuto reale. E peraltro letto frettolosamente e male”.