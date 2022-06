“Dopo pochi mesi dall’appello del presidente Mattarella, oggi al Senato abbiamo risposto positivamente. Coraggio Italia ha sostenuto la riforma Cartabia con forte convinzione. Abbiamo mantenuto l'impegno di trasformare in legge un provvedimento che ha visto il contributo di molti, nonostante la bocciatura degli emendamenti proposti dalla Lega dopo il fallimento del referendum. Si tratta di un inizio. Dobbiamo lavorare per rinsaldare la fiducia dei cittadini nel sistema Giustizia. Questo provvedimento consentirà di rinnovare il CSM con le nuove regole, in pieno rispetto dei principi di autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario. Addio a nomine a pacchetto e non sono più previste le liste, riducendo le correnti all’interno del Consiglio. Ciascun candidato presenterà liberamente la propria candidatura individualmente. E se non arrivano candidature spontanee o non si garantisce la parità di genere, si integra con sorteggio. Tutto ciò fa sì che quest’organo possa svolgere appieno la funzione che gli è propria, facendo affidamento sulle professionalità della Magistratura”. Lo dichiara la senatrice Marinella Pacifico (Coraggio Italia, cdx, Gruppo Misto), uscendo dall’aula del Senato che ha approvato con 173 sì, 37 no e 16 astenuti la riforma dell’ordinamento della Giustizia.