"Il nuovo emendamento del governo all’art. 1 del Decreto Legge Asset in discussione in Senato cancella gli strombazzati annunci estivi di tetto ai prezzi e contrasto agli algoritmi, limitandosi ad attribuire all’Autorità Antitrust poteri che già la legge conferisce a essa. Totale ritirata del governo sul contrasto al caro voli”. Così i senatori del Pd Antonio Nicita e Lorenzo Basso.

“Nessuna concreta misura di contrasto al caro voli, che ostacola la continuità territoriale con la Sicilia e la Sardegna, viene oggi realizzata dal Governo Meloni e si rimedia goffamente ad una norma agostana confusa, inutile, anticoncorrenziale e controproducente, semplicemente rinunciando a realizzare meccanismi efficaci. Il gruppo PD in Senato ha presentato numerosi emendamenti contro il caro voli in Sicilia e ci auguriamo davvero che il Governo non voglia chiudere il dibattito imponendo l’ennesima fiducia all’ennesimo decreto omnibus. Il Pd non ci sta”, hanno dichiarato i senatori dem.