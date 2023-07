Oggi il vicepremier Salvini, che solo una settimana fa si era impegnato ad un rapido intervento sul caroprezzi per i voli aerei per Sardegna e Sicilia, ha comunicato al Parlamento che lo farà "rapidamente" nel 2024, dopo l’istruttoria dell’Enac e dell’autorità per la concorrenza.

Per questa stagione, mai successo con questo livello di prezzi, Sardegna e Sicilia sono destinate solo per chi può permetterselo, compresi sardi e siciliani. E non siamo su Scherzi a parte”.

Così Silvio Lai, deputato Pd