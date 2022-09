"Per contenere il costo dell’energia, si potrebbe istituire un fondo garantito dallo Stato, da cui i fornitori di energia potrebbero attingere così da congelare, per almeno due anni, gli aumenti o almeno parte di essi, dilazionandone il pagamento per un periodo di 10-15 anni". Così, oggi su Il Giornale, la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli.