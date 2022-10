"Lo scostamento di bilancio per aiutare famiglie e imprese rappresenta una misura straordinaria, ma se non usiamo adesso gli spazi fiscali che abbiamo per affrontare questa emergenza dovuta al caro energia quando dovremmo farlo? Se guardiamo all'Europa abbiamo l'esempio della Germania che ha presentato un piano da 200 miliardi di sostegno al suo mercato interno dopo aver bloccato l'accordo a livello comunitario sul tetto al prezzo del gas. Non è certo la prima volta: i tedeschi sono sempre bravi a bacchettare gli altri, ma in realtà sono i primi a pensare ai loro interessi anche a discapito degli altri Stati membri dell'UE". Così, a TgCom24, l'eurodeputata della Lega, Susanna Ceccardi.