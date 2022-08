"Non deve stupire che dopo aver fatto cadere il governo Conte , Salvini abbia scelto di far cadere anche Draghi, salvo poi chiedergli di trovare una soluzione per contrastare l'appuntamento del costo dell’energia.

Lo afferma in una nota Beatrice Lorenzin, candidata al collegio senatoriale Veneto 2 che comprende Verona, Vicenza e Padova.



Le aziende italiane dovrebbero chiedersi se la Lega di Salvini abbia la credibilità per governare e quindi dare risposte in una fase così difficile e delicata per il Paese.



"Il Pd ha già messo sul tavolo, a differenza di altri, proposte concrete contro il caro energia: un tetto nazionale al prezzo del gas, la luce sociale per le fasce di reddito basse, lo scorporo del prezzo del gas da quello dell'energia elettrica, il raddoppio del credito d'imposta per le aziende, ma anche investimenti sugli approvvigionamenti per farci tornare ad essere competitivi".