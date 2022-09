"Il Partito Democratico ha presentato cinque proposte concrete per aiutare Mario Draghi e l'Italia ad uscire dalla morsa del caro bollette. Diciamo quindi basta meline e provocazioni da campagna elettorale, noi siamo pronti con grande senso di responsabilità a fare come sempre la nostra parte per il bene degli italiani". Lo afferma la deputata dem Beatrice Lorenzin, candidata al collegio senatoriale Veneto 2 che comprende Verona, Vicenza e Padova.

"Vogliamo contrastare il caro energia, aiutare le imprese, il mondo industriale e agricolo, le famiglie che si trovano a casa alle prese con un caro bollette insostenibile. Nel programma del Partito Democratico per contenere la crisi energetica, proponiamo la luce sociale per le fasce di reddito basse, lo scorporo del prezzo del gas da quello dell'energia elettrica, il raddoppio del credito d'imposta per le aziende, ma anche investimenti sugli approvvigionamenti per farci tornare ad essere competitivi", conclude Lorenzin.