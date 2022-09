“La scure del caro bollette si sta abbattendo, purtroppo, anche sul mondo dello sport e quello dilettantistico appare maggiormente in sofferenza-afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega.” “Da tempo-prosegue il Consigliere- stiamo chiedendo una maggiore attenzione da parte della Regione verso questo settore, ma, ora, è doveroso prendere atto che gli esorbitanti aumenti dei costi energetici potrebbero davvero dare il colpo di grazia a tanti sodalizi sportivi, precludendo, purtroppo, l’attività a tanti giovani.” “E’ chiaro, infatti che, di questo passo, se le Istituzioni non interverranno a loro favore, le società saranno costrette a ridurre progressivamente i propri servizi; una decisione obbligata che sarebbe, come detto, nefasta per molti ragazzi e ragazze. Lo sport è sinonimo di salute ed è fondamentale che lo si possa, quindi, adeguatamente praticare.” “Chiediamo, quindi-sottolinea il rappresentante della Lega-che si apra un rapido confronto, un vero e proprio Tavolo allargato a livello regionale con Coni e Federazioni, affinchè si trovino le soluzioni più idonee e tempestive per fronteggiare la criticità.” “Dopo la pausa estiva-conclude Giovanni Galli-lo sport ha ripreso a pieno ritmo, cerchiamo di far sì, dunque, che non si debba fermare per questi stratosferici, insostenibili ed "incomprensibili" rincari.”