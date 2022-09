"Bar e ristoranti, negozi di vicinato e magazzini, hotel e case di riposo, laboratori e aziende: per tutti l’aumento dei costi delle bollette è il principale problema e necessita di una soluzione indifferibile. Servono subito almeno 30 miliardi. Il Governo in carica non aspetti invano. Ascolti il grido di Confindustria, di Coldiretti e delle associazioni di categoria". Lo ha affermato a SkyTg24 il senatore della Lega, Stefano Candiani.