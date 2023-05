“Questa mattina sono andata ad incontrare gli studenti dell’Universita di Padova , da giorni in tenda davanti al Bo in segno di giusta protesta contro il caro affitti. La regione Veneto con la Lombardia è tra quelle che meno investono in servizi ed infrastrutture per gli studenti: ho suggerito ai ragazzi di spostare l’accampamento fuori da palazzo Ferro Fini per dare la sveglia al governo regionale che da anni trascura il problema degli alloggi per gli studenti fuori sede, nonostante le varie interrogazioni e le iniziative degli studenti stessi. Il governo pensa che sbloccando 660 milioni di euro risolve il problema del caro affitti ? Servono almeno 3 di miliardi, i costi per studiare sono diventati inaccettabili , cresciuti del 30% negli ultimi cinque anni. Di questo passo, senza una strategia strutturale blocchiamo del tutto quell’ascensore sociale che sempre sono stati in questo Paese la scuola e l’università. Il governo Meloni metta mano e testa al Pnrr che prevede entro il 2026 un aumento di 60 mila posti letto, e sappia cogliere le opportunità date dai fondi europei di Next generation Eu, solo così si può pensare di risolvere una questione enorme che ha a che fare con l’indipendenza dei giovani e dunque anche con il tema della natalità, ennesima bandiera stesa a sventolare dalla destra “, così sui social l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.