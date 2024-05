"Sono orgoglioso del fatto che, come Forza Italia, abbiamo condotto e vinto una battaglia per esonerare tutti i proprietari della prima casa data in affitto breve dall'aumento della cedolare secca". Così Simone Leoni, responsabile dell'Organizzazione di Forza Italia Giovani e segretario regionale del Lazio, intervenendo a "È sempre cartabianca". "Io – ha proseguito - non condivido la demonizzazione del fenomeno dei B&B e soprattutto non condivido l'eccessiva smania di regolamentare, di reprimere la libertà di impresa e soprattutto la proprietà privata. Viva la proprietà privata, viva il mercato.

I bed and breakfast danno la possibilità a chi non si può permettere un hotel di fare comunque turismo". Per quanto riguarda l'affitto nei centri delle città, Leoni ha specificato: "è vero che esiste il diritto ad avere una casa, ma non il diritto ad avere una casa in centro: si deve investire sulle reti di trasporto locale per consentire anche a chi vive in periferia di raggiungerlo agevolmente. Sul tema del caro affitti noi stiamo facendo alcune cose molto concrete per aiutare i cittadini: aumento delle pensioni minime e aumento dei salari grazie al taglio del cuneo fiscale", ha concluso.