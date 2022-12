"Grazie agli emendamenti @Azione_it - @ItaliaViva per la proroga dei crediti d'imposta Sud e Zes, alla fine il Mezzogiorno trova spazio in manovra. Meglio tardi che mai. Ora aspettiamo il governo al varco dei Lep: finanzi quello per garantire il diritto allo studio a tutti i ragazzi". Così su Twitter Mara Carfagna, deputata di Azione.