"Da #Svimez 2 dati choc per il #Sud, su fuga laureati e su lavoro povero. Il governo li affronti come emergenze, per non condannare all'emigrazione chi ha qualifiche universitarie e alla povertà chi non le ha ma col #salariominimo potrebbe dignitosamente lavorare in altri settori". Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, presidente di Azione.