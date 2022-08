"L'invito di Medvedev perché gli elettori puniscano i loro governi è più ridicolo che tragico: un autocrate che per compiacere il suo capo mostra muscoli che non possiede". Lo scrive su Twitter Mara Carfagna. "Italiani ed europei non sono gli sciocchi che crede, di sicuro non voteranno per fare un piacere a Putin", conclude il ministro per il Sud e la coesione territoriale.