“Innanzitutto, il nostro primario obiettivo, è quello di fare totale chiarezza in merito alla carenza d’infermieri segnalata dai sindacati per quanto riguarda l’Aoup di Pisa - afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega - . Si parla, infatti, di organici decisamente ridotti rispetto alle normali esigenze-prosegue il Consigliere- e non ci è sufficiente la risposta che avrebbe dato l’Azienda ospedaliera, affermando che tale problematica sia a livello nazionale.” “Nel ringraziare gli infermieri per il loro prezioso lavoro quotidiano a supporto dei degenti-precisa l’esponente leghista-nel contempo, pensiamo sia fondamentale metterli nelle migliori condizioni per assistere adeguatamente i ricoverati; quindi, è innegabile che debbano essere in numero consono. Se il bilancio della Sanità toscana è pessimo e non permette, magari, assunzioni - sottolinea la rappresentante della Lega - non ci devono, però, andare di mezzo i lavoratori ed i cittadini. Per tutto ciò, dunque - conclude Elena Meini - redigeremo un’interrogazione all’Assessore Bezzini per conoscere quale sia ufficialmente la situazione in essere”.