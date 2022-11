“Le richieste dei sindacati della Polizia Penitenziaria saranno prese in seria considerazione. Le criticità sono note e verranno esaminate per essere progressivamente risolte. Esprimo il mio apprezzamento e la sincera gratitudine verso gli agenti e l’operatore sanitario in servizio presso l’Istituto Regina Coeli di Roma che, come segnalato dal Sappe, hanno impedito una rocambolesca evasione. Serve un cambio di paradigma. Soprattutto occorre garantire la sicurezza degli agenti di Polizia Penitenziaria ed evitare di aggiungere un'ulteriore pena a chi ne sta già scontando una. Ne va della qualità della nostra democrazia”.

Così il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Andrea Ostellari.