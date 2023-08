Il provvedimento è pronto e potrebbe essere approvato già nel prossimo Consiglio dei ministri: “le telefonate dei detenuti comuni ai loro congiunti passeranno da quattro a sei al mese, con la possibilità, per i direttori degli Istituti penitenziari, di aumentarne il numero in situazioni particolari, quale ulteriore strumento trattamentale”. Lo ha dichiarato in una nota il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Andrea Ostellari.

“Nulla cambia per chi sconta una pena per reati più gravi. Diritti, ma anche rispetto delle regole, comprese quelle che esistono già, come la circolare che disciplina le sezioni a media sicurezza. Più lavoro, più attività di rieducazione, ma niente sconti per chi crea disordini e mette in pericolo l’incolumità del personale e del resto della popolazione detenuta”, ha concluso il sottosegretario leghista.