“L’allarme lanciato da Antigone sulla drammatica situazione delle carceri italiane non può essere ignorato e deve spingere il Governo a prendere provvedimenti per evitare un ulteriore peggioramento della situazione. I dati sui suicidi e sul continuo aumento del sovraffollamento dimostrano che siamo di fronte ad un’emergenza e a un peggioramento della condizione dei detenuti, aggravata dalla decisione di richiudere le celle. È necessario guardare ai provvedimenti presi durante l’emergenza Covid per ridurre la popolazione carceraria e promuovere il ricorso alle pene alternative. L’inerzia del Governo rischia di rendere la detenzione più disumana e di tornare a far condannare l’Italia dalla Corte europea dei Diritti dell’uomo”. Lo scrive su Facebook il senatore Franco Mirabelli , vicepresidente del gruppo del Pd.