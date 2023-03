Sull'ipotesi avanzata dal viceministro Cirielli di togliere la patria potestà alle madri condannate al carcere in via definitiva, Tommaso Foti spiega all'Adnkronos che "già oggi le donne madri che commettono gravi reati sono soggette a un procedimento che le porta a perdere l'affidamento dei propri figli. Solo che, nelle more che ciò accada, a rimetterci sono i minori che possono finire in carcere insieme alle mamme".

Il presidente dei deputati di Fratelli d'Italia si rivolge poi "alla sinistra, che si scandalizza ad interesse elettorale alternato, ricordo che mai elevò anche una sola parola di condanna per il 'metodo Bibbiano' che vide sottratti i bambini ai genitori per casi assai meno gravi, senza che questi ultimi fossero delinquenti o, comunque, condannati anche solo in primo grado",