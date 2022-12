“Preoccupa la situazione nelle nostre carceri, con gli ultimi episodi di violenza che certificano una condizione di totale disagio all’interno degli istituti penitenziari italiani. Le evasioni dal carcere minorile di Milano e le molotov rinvenute a Rebibbia, a Roma, denotano la necessità di migliorare i sistemi di videosorveglianza e la messa in sicurezza dei luoghi di detenzione, per garantire l’incolumità sia degli agenti, a cui va la nostra solidarietà, dei cittadini, che dei detenuti stessi. Non ci lasceremo intimidire da queste minacce e lavoreremo per potenziare i sistemi di sicurezza e vigilanza”. Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati.