Questa mattina, il Comitato interministeriale sull’edilizia carceraria ha formalizzato lo stanziamento, a valere su capitoli del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di 166 milioni di euro destinati alla ristrutturazione di 20 carceri italiane, già da anni in attesa di importanti interventi manutentivi, divenuti ormai indifferibili, su tutti a beneficio della sicurezza degli istituti e del miglioramento delle condizioni di vivibilità. “Oggi il Paese registra il compimento di un passo fondamentale – afferma il Sottosegretario di Stato al MIT, on. Tullio Ferrante – a dimostrazione di quanto il Ministero, e con esso il Governo, abbia a cuore valori come la sicurezza e la tutela della persona.

Il piano di investimenti, condotto attraverso il futuro coinvolgimento dei Provveditorati interregionali del MIT, testimonia concretamente che la sicurezza costituisce un valore primario, che il Governo intende perseguire in ogni ambito, ivi incluso quelle delle infrastrutture carcerarie. È emblematica, infatti, la grave condizione delle carceri, che incidono direttamente sulla qualità della vita delle persone che le occupano. È nostro dovere tutelarne i diritti fondamentali, affinché sulla pena inflitta non gravi ulteriormente anche la scarsa qualità dell'ambiente in cui viene scontata, che nulla ha a che vedere con i principi di umanità e rieducazione introdotti e tutelati dall’art.27 della nostra Costituzione.”