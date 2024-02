"L'audizione del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è un momento importante per fare luce sulle condizioni delle carceri italiane: viviamo una situazione allarmante, dall'inizio dell'anno si è verificato un suicidio quasi ogni due giorni e i dati sul sovraffollamento sono in drammatico aumento. Il lavoro del Partito Democratico domani consentirà di ascoltare Giuseppe Russo, alla guida del Dap, per entrare nel merito di una situazione che ormai è di piena emergenza. Non c'è più tempo da perdere, servono risorse per l'assistenza medica e psichiatrica ai detenuti e interventi per assicurare adeguate condizioni di detenzione".

Così la deputata del Partito Democratico Michela Di Biase, componente della commissione Giustizia.