"84 mln per 8 nuovi padiglioni di edilizia carceraria e 1479 nuovi allievi e agenti negli istituti di pena da agosto. Affrontiamo il problema del sovraffollamento carceri non con provvedimenti svuotacarceri ma invertendo il trend di mancanza di risorse per strutture e personale". Lo scrive su Twitter Andrea Delmastro delle Vedove, sottosegretario di Stato alla Giustizia e deputato di Fratelli d’Italia.