“Siamo qui per verificare che questi siano luoghi in cui le persone possono riabilitare se stesse e avere una speranza di rientrare nella società. Forza Italia è lontana dalle strumentalizzazioni ed è vicina ad un approccio garantista e umanitario”. Così, ai microfoni del Tg3, il presidente dei deputati di Forza Italia Alessandro Cattaneo, in visita al carcere di Pavia insieme alla capogruppo azzurra al Senato Licia Ronzulli e al senatore di FI e vice ministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto.