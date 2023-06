“Totale vicinanza e massima solidarietà agli otto agenti della Polizia Penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di Salerno, che sono finiti in ospedale a causa dei fumi tossici prodotti da un materasso e da altri arredi fatti bruciare da un detenuto marocchino che si era barricato in cella. Il governo Meloni è a lavoro per garantire una maggiore attenzione verso le enormi problematiche con cui devono confrontarsi gli agenti, perennemente sottoposti a rischi gravissimi – come quello di oggi, ma spesso anche ad aggressioni e insulti – durante lo svolgimento dei propri compiti istituzionali; per assicurare l’adozione di un appropriato piano di potenziamento degli organici e per dare ai poliziotti ogni strumento tecnologico che possa garantire la loro sicurezza. Onore al loro enorme spirito di abnegazione. Piena condivisione, inoltre, dell’attività del sindacato Sappe. Encomiabile il loro lavoro”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania.